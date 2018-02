Economie: les résultats annuels de CIH BANK (VIDEO)

Sous la Présidence d’Ahmed RAHHOU, le Conseil d’Administration de CIH BANK s’est réuni le mercredi 14 février 2018 pour examiner l’activité et les résultats sociaux et consolidés de l’exercice 2017, ainsi que divers points inscrits à son ordre du jour. Voici les détails selon un communiqué de CIH BANK.



Faits marquants, CIH BANK a poursuivi la dynamique de son développement durant l’année 2017 à travers notamment :

• Le renforcement de son positionnement en tant que banque innovante mettant le digital au centre de sa relation client, par :

– Le lancement de l’offre « CODE18 » destinée aux jeunes de moins de 18 ans ;

– La gratuité à vie pour la clientèle « CODE30 » ;

– La mise en place des ouvertures des comptes en ligne;

– L’organisation réussie de la 1ère édition du «Hackathon : CIH Open Innovation » sous le thème de « La Banque innovante : Accessible, simple et utile »;

• Le démarrage de l’activité de sa filiale banque participative, Umnia Bank, avec la collecte et l’octroi de financements Mourabaha ;

• L’ouverture de 10 nouvelles agences atteignant ainsi un réseau de 267 agences, ainsi que la création d’un Centre Relation Clientèle ;

• La conclusion d’une convention entre la Direction Générale des Impôts et CIH BANK relative à la restitution de l’Impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts immobiliers aux particuliers.

Résultats commerciaux consolidés : Avec une collecte nette de 3,5 milliards de dirhams, les dépôts clientèle consolidés progressent de 12,3% par rapport à décembre 2016, pour se situer à 31,9 milliards de dirhams. Leur évolution tire profit de l’accroissement de 9,1% des ressources à vue ainsi que de la progression de 25,3% des dépôts à terme.

Le total bilan consolidé s’établit à 53,6 milliards de dirhams, en progression de 11,9% par rapport à 2016 suite à la croissance des bilans en social de CIH BANK et de SOFAC. Le PNB consolidé s’apprécie de 10,2% par rapport à décembre 2016 et s’établit à 2 milliards de dirhams, sous l’effet de la croissance de la MNI de 4,1% ainsi que l’appréciation du résultat des opérations de marché. En social, la MNI et le PNB de CIH BANK évoluent respectivement de 5,4% et de 8,9%. Dans le même sillage, la MNI et le PNB de SOFAC progressent respectivement de 12,2% et de 14%.

Les crédits à la clientèle se sont établis à 40,3 milliards de dirhams, en progression de 9,9% par rapport à décembre 2016. En continuité avec la tendance de diversification des emplois clientèle, déjà enregistrée les années précédentes, les crédits hors immobiliers enregistrent une progression de 28,9 % sous l’effet d’un accroissement de 49,6% des crédits de trésorerie et de 13,3% des crédits à la consommation. La part des crédits non immobiliers à fin décembre 2017 est de 34,7%, contre 29,5% en décembre 2016.

Grâce à une bonne maîtrise de ses risques, le Groupe CIH BANK affiche un coût de risque de 58,1 millions de dirhams à fin décembre 2017 contre 116,1 millions de dirhams en 2016, contribuant positivement au résultat d’exploitation qui progresse de 3,9% pour s’établir à 660,5 millions de dirhams. Le taux du coût du risque ressort à 0,14 %.

Le Résultat Net Part du Groupe ressort à 435,7 millions de dirhams en décembre 2017 et demeure quasi stable par rapport à décembre 2016. Le Résultat Net Social de CIH BANK s’établit à 445,5 millions de dirhams en baisse de 1,4% par rapport à 2016. Le Résultat Net social de SOFAC quant à lui progresse de 32,8% par rapport à décembre 2016 et s’établit à 81,3 millions de dirhams.

Hors impact du contrôle fiscal, le RNPG serait de 484,5 millions de dirhams en progression de 11,5% ; quant aux Résultats Nets en Social de CIH BANK et de SOFAC, ils seraient respectivement en progression de 10,1% et de 65,5% par rapport à 2016.

Décisions du Conseil :

A l’issue de la présentation des résultats et après avoir entendu les rapports du Comité d’Audit et du Comité des Risques ainsi que les commissaires aux comptes, le Conseil d’Administration a arrêté les comptes sociaux et les comptes consolidés au 31 décembre 2017. Le conseil d’administration a également pris connaissance de la nouvelle stratégie visant à développer les moyens de paiement mobile.

Le Conseil a décidé de proposer à l’Assemblée Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 14 dirhams par action et la distribution d’un dividende exceptionnel de 2 dirhams par action, payables à compter du 2 juillet 2018.