Diana Holding, un acteur majeur du SIAM

Du 24 au 29 avril, tous les intervenants de l’agriculture au Maroc et dans le monde se réunissent à Meknès pour le Salon International de l’Agriculture. À cette occasion, Diana Holding a reçu les représentants du pays à l’Honneur, les Pays-Bas.

Chaque année, Diana Holding, 7ème groupe privé marocain, est présent au SIAM, pour dévoiler l’ensemble de ses activités agricoles au grand public, partenaires et investisseurs internationaux.

L’économie agricole des Pays-Bas, aujourd’hui reconnue pour sa performance et sa réussite, est une économie largement orientée vers l’international. Centre de toutes les innovations agricoles, le Royaume se démarque également par une productivité agricole parmi les plus élevées au monde.

Après la conclusion d’un accord commercial avec un groupe privé hollandais pour l’exportation d’agrumes, Diana Holding ouvre de nouvelles perspectives d’échanges et de collaboration autour du partage d’expertises, notamment dans le secteur agricole et industriel. Rita Zniber, PDG de Diana Holding, a organisé mercredi 25 avril, une rencontre d’amitié et d’échanges avec la délégation diplomatique hollandaise, en présence de l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Maroc, S.E. Désirée Bonis.

Cette rencontre entre deux femmes d’influence a ouvert le débat sur la question du leadership féminin et de la parité hommes-femmes dans le milieu professionnel. Alors que le pays commence à voir ces inégalités se réduire, le groupe Diana Holding prend de l’avance et applique le principe de parité sur l’ensemble de ses activités, en proposant notamment aux femmes des postes de responsabilité, comme superviseur au sein des Domaines Zniber, filiale agricole du groupe. L’engagement de Diana Holding à respecter les droits de l’homme se traduit également par son adhésion à l’UNGC, le Pacte Mondial initié par les Nations Unies et visant à inciter les entreprises à adopter une attitude socialement responsable.

A cette occasion, un certain nombre d’entreprises hollandaises du secteur agricole et industriel au Pavillon Pays-Bas du Siam 2018, étaient présentes à l’événement, avec pour objectif le renforcement des échanges commerciaux et l’exploration de nouveaux partenariats de coopération.

Diana Holding souligne ainsi son intention d’intensifier son ouverture à l’international et de participer à l’essor de l’agriculture du Maroc.