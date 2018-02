DGI: Voici pourquoi le timbre de 20 dirhams a été supprimé

Figurent parmi les actes et conventions assujettis à l’enregistrement tels que énumérés à l’article 127 du Code général des impôts et qui exigent le paiement des droits de timbre de 20 dirhams, toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l’acte qui les constate, sous seing privé ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire), ou encore tous les actes sous seing privé ou authentiques portant notamment sur la constitution ou mainlevée d’hypothèque, cession ou délégation de créance hypothécaire.

Ils sont également payés au titre des connaissements établis pour la reconnaissance des marchandises objet d’un contrat de transport maritime et des procès-verbaux de réception, à titre isolé, de véhicules à chenilles, de tracteurs à pneus et de machines agricoles automotrices, sous forme déclarative ou de visa pour timbre, a précisé le responsable.

Les nouvelles dispositions adoptées par la Loi de finances pour l’année 2018 relatives aux droits de timbre de 20 dirhams ont principalement réduit le champ d’application de ces droits de timbre et ont totalement supprimé l’usage du timbre mobile de 20 dirhams sur support papier et ce, à compter du 1er janvier 2018, a-t-il rappelé.

Le paiement des droits de timbre de 20 dirhams n’est plus exigé pour l’obtention de toute forme de document administratif, a encore une fois confirmé le Directeur de la Législation, des études et de la coopération internationale à la Direction Générale des Impôts (DGI), Khalad Zazou.