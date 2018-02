Design: Whirlpool et Kitchenaid récompensés par des Labels IF

Dix produits de Whirlpool et de KitchenAid ont été récompensés par des Labels IF lors du prix convoités IF DESIGN 2018, connu comme l’une des plus grandes compétitions de design au monde. Deux prix ont été décernés pour les gammes de cuisson haut de gamme de Whirlpool, la gamme W Collection W11- avec poignée intégrée et protubérante.

Chacune des gammes de cuisine W Collection comprend un four encastré, un four à micro-ondes intégré, une plaque de cuisson à induction et une hotte, toutes conçues pour être magnifiquement coordonnées. Deux autres IF DESIGN PRIX ont été décernés à des produits individuels, avec la machine à laver à chargement frontal Whirlpool Collection W et le réfrigérateur icône de KitchenAid – tous deux sélectionnés par le jury international d’experts en design.

L’IF DESIGN Prix, l’une des compétitions de design les plus importantes et les plus respectées au monde, voit plus de 6 400 candidatures provenant de 54 pays s’affronter pour obtenir un label IF convoité pour une réalisation exceptionnelle.

Les produits primés sont soigneusement sélectionnés par un jury de 63 experts internationaux du design. « Cela nous rend incroyablement fiers de recevoir quatre IF DESIGN AWARDS, ce qui signifie pas moins de 10 produits récompensés par un label IF Prix pour notre dévouement au design et à la technologie », a déclaré Norbert Schmidt, vice-président, des opérations de marché de Whirpool EMEA.