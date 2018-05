Découvrez les fonctionnalités du HUAWEI Y7 Prime (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – Avec l’arrivée du téléphone mobile, diverses fonctionnalités telles que la communication ou encore la prise de photos ont pu être intégrées dans un seul et même appareil. Cela a permis à des milliers de gens dans le monde de pouvoir enregistrer et partager instantanément tous leurs moments.

C’est pour cette raison que le HUAWEI Y7 Prime 2018 dispose d’une caméra arrière double (13MP + 2MP) qui permet d’obtenir des images époustouflantes. En vente depuis samedi 21 avril, le smartphone est également équipé d’une caméra frontale de 8MP capable de produire des selfies lumineux et nets. L’appareil photo du HUAWEI Y7 Prime 2018 permet en plus d’intégrer des autocollants AR, ce qui rend le selfie et la prise de photo plus amusants et ludiques que jamais. Désormais, tout le monde pourra facilement enregistrer et partager de la meilleure façon les plus beaux moments de sa vie.

Une caméra double pour des photos encore plus réussies

L’avantage de la caméra arrière double est évident : celle-ci vous permet de réussir toutes vos photos en enregistrant en même temps la profondeur de champ et en captant une double quantité de lumière, créant ainsi des images plus définies que celles d’une caméra normale.

Le HUAWEI Y7 Prime 2018 dispose d’une caméra arrière double (13MP + 2MP), le premier capteur de 13MP est celui qui prend les photos, tandis que le second capteur de 2MP délivre de magnifiques effets Bokeh avec pas moins de 7 niveaux d’ouverture, pour des images encore plus nettes et mieux définies.

L’appareil photo arrière de 13MP est composé d’un ensemble de 5 lentilles optiques suffisamment précises pour capturer les plus fins détails. Combiné avec le filtre IR en verre bleu, un tel dispositif permet aux utilisateurs de prendre des photos encore plus claires et plus belles.

Le « Selfie Toning Flash » qui permet d’obtenir de magnifiques Selfies

Dans un environnement ou la luminosité est faible ou fait défaut, le flash d’une caméra reste le moyen le plus efficace pour augmenter l’exposition et le niveau de luminosité des images prises. Cependant, le flash LED normal n’est pas assez bon pour obtenir des selfies réussis, car il peut générer une dominante de couleur indésirable ou un teint jaunâtre : sa lumière forte et focalisée est susceptible de produire un éclairage inégal sur le visage du sujet ou de créer un effet « yeux rouges ».

Le « Selfie Toning Flash » de HUAWEI délivre une lumière douce projetée uniformément sur le sujet, créant ainsi des images avec des températures de couleurs parfaitement stables, des détails saisissants, ainsi que des couleurs vives. Grâce au « Selfie Toning Flash », les selfies deviennent désormais beaucoup plus naturels avec des détails raffinés. La plupart des téléphones d’entrée de gamme ne disposent d’ailleurs que du flash LED normal, qui ne permet pas d’optimiser la réalisation de selfies. Le HUAWEI Y7 Prime 2018 est doté d’une caméra frontale de 8 méga-pixels dotée d’une lumière tonifiante qui permet de régler intelligemment les niveaux de luminosité et de rendre les photos beaucoup plus naturelles, tandis que le mode beauté à 10 niveaux permet aux utilisateurs de réaliser de parfaits selfies.

Le HUAWEI Y7 Prime 2018 est également doté de la fonction « Translucent Light Lampshade ». Celle-ci permet de rééquilibrer l’éclairage de manière instantanée afin de produire des lumières à la fois uniformes et douces, qui rendent les sujets des photos plus vivants. Le flash autofocus est, à son tour, capable de détecter automatiquement l’éclairage du visage du sujet et d’ajuster intelligemment les niveaux de luminosité pour créer un meilleur teint. Le flash autofocus offre également un meilleur IRC qui reproduit ainsi de façon naturelle la lumière du soleil, tandis que la précision des couleurs est plus élevée.

Grâce à ses technologies de pointe, le HUAWEI Y7 Prime 2018 offre le meilleur de la photographie à bas prix. Désormais, les utilisateurs du monde entier pourront profiter de photographies de très haute qualité sur un téléphone d’entrée de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix.