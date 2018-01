Découvrez le nouveau smartphone de Nokia (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – HMD Global, the home of Nokia phones, lance le Nokia 2, double SIM, avec sa batterie longue durée capable de tenir jusqu’à deux jours sans chargement. Ce smartphone surpasse nombre de ses concurrents et confirme le leadership de la marque dans ce domaine.

Cette autonomie impressionnante n’enlève rien aux performances du nouveau téléphone, qui associe un processeur Qualcomm Snapdragon à quatre cœurs et un écran de cinq pouces haute résolution à la dernière version du système d’exploitation Android Nougat 7.1.1, épurée et sécurisée, ainsi qu’à la fiabilité des technologies Nokia.

« Aujourd’hui, rares sont les consommateurs qui peuvent se passer de leur téléphone. La crainte de manquer de batterie incite même certains, parfois de manière inconsciente, à modérer l’utilisation de leur téléphone pour qu’il dure toute la journée. Il ne devrait pas en être ainsi. C’est justement pour y remédier que nous avons conçu un smartphone d’une autonomie supérieure », révèle Juho Sarvikas, le chef de produit chez HMD Global avant d’ajouter: « Notre objectif, avec le Nokia 2, était d’allier l’expérience Android unique, à laquelle nous sommes fidèles, à la grande autonomie de batterie qui fait la réputation des téléphones Nokia. Pour ce faire, nous avons sélectionné chaque composant du Nokia 2, de l’écran à la batterie, en passant par le chipset et le système d’exploitation, de manière à minimiser sa consommation d’énergie et à offrir aux utilisateurs un téléphone sur lequel ils pourront constamment compter ».

Une robustesse à toute épreuve

Qualité, simplicité et fiabilité, le Nokia 2 reprend les fondamentaux de la marque dans un design épuré, avec son châssis usiné dans un bloc d’aluminium, son écran en verre Corning Gorilla Glass et sa coque arrière en polycarbonate sculpté, résistante et agréable au toucher. Le mariage de ces matériaux de choix et d’un design astucieux et ergonomique font du nouveau smartphone un modèle unique, aussi pratique qu’élégant et robuste, tout en restant abordable.

La liberté d’en faire plusf

Outre une batterie longue durée de 4 100 mAh, le Nokia 2 embarque un écran LCD HD LTPS de cinq pouces qui allie qualité d’image exceptionnelle et faible consommation d’énergie : de quoi se divertir sans modération devant des vidéos HD ou des photos haute résolution, sur Internet et les réseaux sociaux ou au son de ses titres musicaux favoris.

Avec son appareil photo de 8 MP à l’arrière, qui combine l’autofocus et la détection de scène automatique, le Nokia 2 garantit des clichés réussis en toutes circonstances. Il est doublé d’un appareil de 5 MP à l’avant, qui multiplie les possibilités de prise de vue. Et grâce à son emplacement pour carte mémoire et aux chargements illimités[2] de photos et de vidéos sur Google Photos, les utilisateurs ne seront jamais à court d’espace pour stocker leurs souvenirs.

Une expérience Android épurée, sécurisée et actualisée

Les smartphones Nokia proposent l’expérience Android dans sa version la plus épurée, sécurisée et actualisée, sans programmes préinstallés, uniquement avec les fonctionnalités essentielles attendues, telles que Google Assistant. Le Nokia 2 est livré avec Android Nougat et est compatible avec Android Oreo. Grâce à ses mises à jour de sécurité mensuelles, les utilisateurs auront l’assurance de disposer d’un smartphone fiable et à la pointe de la technologie en permanence.

Le Nokia 2 est disponible en étain/noir, étain/blanc et cuivré/noir, à partir de 1100 MAD.