Découvrez le nouveau Palmeraie Country Club à Bouskoura

Palmeraie Développement, acteur de référence de l’immobilier, de l’hôtellerie et des loisirs au Maroc dévoile le Palmeraie Country Club, un country club sportif d’un nouveau genre.

Situé au cœur du projet résidentiel California Golf Resort à Bouskoura et s’étalant sur près de 127 ha, le Palmeraie Country Club concrétise l’accomplissement d’une véritable vision du groupe orientée vers le développement des loisirs.

« Palmeraie Développement est un groupe dont la mission est d’offrir aux familles marocaines des espaces adaptés à leur style de vie, leur aspiration à plus de loisirs. Le divertissement familial a toujours constitué l’une des préoccupations du groupe. Tous nos projets immobiliers et touristiques en témoignent. Ce country Club d’un genre nouveau est une invitation à profiter d’une nouvelle expérience en art de vivre et bien être », déclare Monsieur Majid Benmlih, Directeur Général de Palmeraie Développement.

Le Palmeraie Country Club a nécessité un investissement global de plus de 200 millions de dirhams et a

permis de créer 150 emplois directs. Accessible uniquement sur inscription, le Palmeraie Country Club est le premier du genre au Maroc à offrir un tel choix d’activités, dans le cadre privilégié de la ville verte de Bouskoura. Il comprend un golf 18 trous avec voiturettes GPS et une académie de Golf; un Sports Center comprenant Fitness, Piscine Olympique, Tennis, Football, BasketBall, HandBall, Paddle, VolleyBall ; un spa de 1000m2, un Meeting Center comprenant 5 salles avec une vue imprenable du golf, et des restaurants: Le Resto ouvert au public, le Pool House et le Member’s Lounge accessible uniquement aux membres.

Le groupe a noué un partenariat avec Ducasse Conseil pour la conception et la création de l’offre restauration du Palmeraie Country Club. Un partenariat global qui porte sur la création de la carte, le recrutement, la formation des équipes, la revue des scripts de service, arts de la table.

Dans le même esprit, le groupe a conclu un partenariat avec Faycal Serghini, champion du Maroc en titre et golfeur international pour l’académie de golf dont l’objectif est de participer au développement de ce sport au Maroc.

Ce projet d’un nouveau genre vient réaffirmer l’importance accordée par le groupe Palmeraie Développement à proposer des lieux de vie adaptés aux familles marocaines en adéquation avec leurs attentes en termes de loisirs.

Dans ce contexte, Palmeraie Développement a mené, en collaboration avec un cabinet spécialisé, une étude autour de la perception et l’expérience des marocains en matière de loisirs et du divertissement auprès de 32 foyers marocains repartis sur les principales régions et cultures du Royaume.

L’étude « le divertissement familial marocain » avait pour objectif de comprendre les lifestyles et d’appréhender la perception et l’expérience des marocains en matière de loisirs et de divertissements dans le but ultime de conforter et de renforcer le groupe dans son positionnement en proposant des offres adaptées à leurs besoins.

L’étude a démontré que le divertissement est une priorité pour les familles marocaines qui souhaitent avoir des espaces all-in-one. Le divertissement occupe une place importante et essentielle au sein de la famille marocaine.

Cette importance s’est révélée dans cette étude à travers 3 principaux points : Le divertissement constitue une priorité à côté de l’éducation et la santé de l’enfant.

La famille Marocaine consacre dorénavant un budget spécifique au divertissement qui est devenu rituel vu la fréquence. Etant conscients de l’importance du divertissement, les parents fournissent des efforts considérables à offrir des moments de détente et de loisirs à leurs enfants. Aux yeux des parents interrogés, le divertissement et

les études vont et doivent aller de pair puisqu’ils assurent l’épanouissement et le bon développement intellectuel, émotionnel et physique de l’enfant.

En termes d’attentes, la majorité des parents souhaite un espace all-in-one à la fois proche de leurs habitations, fermé, sécurisé et accessible en fonction de la CSP. Cet espace all-in-one devrait inclure, selon les participants, plusieurs activités et structures : attractions diverses adaptées à toutes les tranches d’âge, espaces verts, cafés-restaurants, piscine et terrains de jeux, activités culturelles et artistiques, animation…

L’étude « le divertissement familial marocain » met ainsi en valeur l’importance occupée par le divertissement dans le quotidien des familles marocaines. A travers le Palmeraie Country Club, Palmeraie Développement affiche et affirme sa volonté de s’adapter, d’anticiper les tendances économiques nationales et de s’inscrire ainsi dans des stratégies de développement fructueuses. Des projets novateurs voient ainsi le jour autour du « Mieux-vivre ».