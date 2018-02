Débat à la CGEM sur la performance des entreprises

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a organisé cette semaine à Casablanca, en partenariat avec le Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration avec l’appui technique de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le soutien du Royaume de Belgique, une rencontre sur la diversité culturelle et la performance des entreprises.

L’objectif de cette rencontre était d’échanger autour du concept de la gestion de la diversité culturelle au sein des entreprises et de l’importance de valoriser cette diversité dans l’environnement de travail.

L’évènement a été marqué par la présentation du « Guide sur l’intégration de la diversité culturelle dans les pratiques de l’entreprise » réalisé par la CGEM, ainsi que le « Manuel pratique pour recruter dans la légalité un salarié étranger au Maroc », établi par la Confédération en partenariat avec le Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle.

Cette rencontre a connu la participation de représentants de départements ministériels et d’établissements publics nationaux, du secteur privé, de la société civile et des organismes internationaux.