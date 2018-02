Dalia Foods pérennise la qualité de sa production

Dalia Foods, acteur majeur dans le secteur agro-alimentaire au Maroc, vient de se voir renouveler ses certifications selon les normes ISO 9001, système de management de la qualité, et ISO 22000, système de management de la sécurité des aliments, annonce un communiqué du groupe.

Obtenues en 2014 ces certifications ont été renouvelées cette année pour un nouveau cycle de 3 ans suite à un audit effectué par AFNOR.

Fortement présent sur le marché national et poursuivant une politique volontaire de développement de nouveaux débouchés à l’export, Dalia Foods s’est résolument engagé depuis le début de la décennie dans une politique qualité et sécurité alimentaire suivant des standards stricts et internationalement reconnus.

Ce renouvellement a été marqué par la transition de la norme ISO 9001 vers la version 2015, qui apporte des nouveautés notamment dans le domaine de la gestion des risques et opportunités liés à chaque service, de la surveillance des prestataires externes, de la gestion des connaissances de l’entreprise et de l’intégration du SMQSA (Système de management de la qualité et de la sécurité alimentaire) dans la stratégie globale de l’entreprise.

Ainsi la certification ISO 9001 repose sur des principes de management de la qualité qui tend à garantir aux consommateurs des produits répondant parfaitement aux normes de façon uniforme.

La certification ISO 22000 quant à elle couvre l’ensemble des activités de la chaîne alimentaire, et plus particulièrement la fabrication, le conditionnement et l’expédition des produits des industries agro-alimentaires. Elle est d’une aide cruciale à l’identification et à la maîtrise des dangers liés à la sécurité alimentaire, et détaille les moyens que Dalia Foods met en œuvre pour démontrer son aptitude à maîtriser les dangers liés à la sécurité alimentaire, afin de garantir que toute denrée alimentaire produite dans ses unités est saine et salubre.