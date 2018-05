Crédit du Maroc-AMICA: les détails de la convention

Crédit du Maroc signe une convention de partenariat avec l’Association Marocaine pour l’Industrie et la Construction Automobile (AMICA) afin d’instaurer un cadre global de collaboration avec l’ensemble de la filière automobile au Maroc.

Destinée aux opérateurs automobile membres des écosystèmes promus par l’AMICA, elle englobe plusieurs domaines de partenariat, notamment l’accompagnement para-bancaire et bancaire, la communication et la promotion du secteur.

Parmi les premiers secteurs exportateurs et créateurs d’emplois au Maroc, l’automobile est au cœur du plan d’accélération industrielle (PAI 2014-2020).

L’AMICA et le Crédit du Maroc s’inscrivent dans une volonté commune d’appuyer le développement de cette filière en accompagnant l’arrivée de nouveaux opérateurs et en contribuant à la chaine de valeur des sociétés déjà installées.

Une complémentarité évidente pour mieux servir les écosystèmes automobile

Regroupant des constructeurs et des équipementiers, l’AMICA œuvre pour la croissance des investissements dans le secteur et accompagne les opérateurs notamment en favorisant leur accès aux programmes de soutien mis en place par l’Etat, que ce soit en matière de foncier, de formation ou de financement. De son côté, Crédit du Maroc, acteur majeur de l’économie marocaine et banque de financement des entreprises depuis 1929, joue son rôle de banque partenaire des entreprises du secteur en les accompagnant avant même leur installation au Maroc et en finançant leur projets de développement en on-shore et off-shore.

Une offre sur-mesure pour les écosystèmes automobile

Dans le cadre du partenariat avec l’AMICA, Crédit du Maroc propose d’accompagner la filière automobile sur toute la chaine de valeur à travers des services bancaires et financements dédiés aux opérateurs du secteur automobile. Ce dispositif global inclut une offre para-bancaire pour accompagner en amont les entreprises cherchant à s’implanter au Maroc : conseil sur l’environnement des affaires, fiscalité ou encore réglementation des changes.

Il comprend également une offre bancaire variée on-shore et off-shore avec un domaine d’excellence sur le commerce à l’international. En effet, Crédit du Maroc, qui vient d’étendre la certification ISO 9001 version 2015 à l’ensemble des opérations internationales, se démarque par des délais de traitement très compétitifs et par une qualité de service optimale.

Sur le volet gestion des comptes, les opérateurs bénéficient de tarifs préférentiels pour leurs reportings et la réalisation de leurs opérations ainsi que d’une rémunération avantageuse de leur compte en dirhams convertibles.

Ils ont également accès à des financements compétitifs en termes de taux et de délai d’octroi sur les financements classiques ou plus spécifiques comme le factoring ou le leasing.

Inclusif dans sa démarche vis-à-vis des écosystèmes automobile, ce partenariat fait également bénéficier les salariés et leurs conjoint/es de l’ensemble des offres bancaires dédiées aux particuliers allant du crédit immobilier à la solution packagée de gestion de compte.

Crédit du Maroc et l’AMICA, des synergies à forte valeur ajoutée

Pour soutenir et accompagner ce secteur porteur, Crédit du Maroc a mis en place un dispositif interne spécifique et complet : le chargé d’affaires, interlocuteur unique pour les opérateurs à la fois en on-shore et en off-shore s’appuie sur l’ensemble des métiers spécialisés répondant aux besoins des constructeurs et équipementiers : la ligne Cash Management, les spécialistes du commerce international, la salle des marchés, la filiale du CDM experte en leasing et factoring….

Par ailleurs, faisant partie d’un groupe de référence, le Groupe Crédit Agricole France, la banque bénéficie également de l’appui de l’ensemble des réseaux du Groupe (LCL, Caisses Régionales ou CA-CIB, banque de financement et d’investissement) et de ses structures spécialisées avec des expertises fortes sur le domaine de l’industrie automobile notamment le Pôle Etudes Economiques.

Plusieurs sociétés-mères d’acteurs phares du marché local sont clientes du Groupe en France. Crédit du Maroc et l’AMICA se proposent d’être ensemble leur point d’entrée au Maroc pour les conseiller dans un premier temps puis renforcer leur ancrage dans le Royaume dans un second temps. L’organisation de rencontres B to B entre des équipementiers français clients du Groupe et des entreprises locales fait partie des actions concrètes planifiées sur le court terme.

L’approche dédiée aux écosystèmes automobile concrétise le rôle de premier plan que compte renforcer Crédit du Maroc et fait écho à son positionnement déjà engagé sur d’autres secteurs porteurs de l’économie marocaine notamment les énergies renouvelables, l’aéronautique et l’agriculture-agroalimentaire.