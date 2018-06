Crédit du Maroc lance sa Fondation (VIDEO)

Les financements peuvent revêtir différents formes. D’abords les droits d’admission, les cotisations annuelles des membres fondateurs, mais aussi les subventions et les dons publics ou privés, et toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

La Fondation Crédit du Maroc s’est donnée pour mission de développer l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité et a pour ambition de favoriser l’autonomie économique des bénéficiaires en investissant dans des projets créateurs de valeur sociale et d’innovation durable.