Contrôle fiscal: nouveau plan d’attaque de la DGI

Dans les semaines à venir, une centaines de cadres et 486 vérificateurs vont déclarer la guerre aux fraudeurs. Il y aura au final plus de 40% de contrôles supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Le fisc a décidé de passer à la vitesse supérieure. Pour les professionnels dont les revenus dépassent souvent les résultats des PME, l’administration fiscale ne veut plus faire de cadeaux. Les sociétés qui déclarent régulièrement des pertes « sans jamais mettre la clé sous le paillasson » sont également dans le collimateur, rapporte L’Economiste. Et ce n’est pas tout.