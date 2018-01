Conférence: BMCE Bank informe sur la Loi de Finance 2018

BMCE Bank organise des conférences régionales dans différentes villes du Royaume au profit des entreprises, TPE, PME et professions libérales de tous secteurs confondus sur le thème « Les Nouveautés réglementaires et fiscales de la Loi de Finance 2018 ».

Après trois conférences mobilisant plus de 500 participants à Tanger, Agadir et Fès en décembre 2017, BMCE Bank accompagnée d’experts comptables de référence, a organisé mercredi 10 janvier, une nouvelle conférence au profit des entreprises opérant dans la région de Casablanca pour les former et informer sur les réformes réglementaires et fiscales de la Loi de Finance 2018.

Cette quatrième conférence a été animée par El Mehdi Fakir, expert comptable, qui a déclaré à Le Site info, que « c’est une initiative très louable de la part du groupe BMCE Bank et du centre d’intelligence économique dans la mesure où, ce centre a pris pour challenge de parler autrement des dispositions de la Loi de Finance 2018 ».

F.R.