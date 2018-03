Coca-Cola Maroc remporte deux prix à l’African Digital Summit

Coca-Cola Maroc a remporte deux prix à l’African Digital Summit pour la première édition du programme Coke Studio.

La cérémonie des Moroccan Digital Awards qui s’est tenue en marge de l’African Digital Summit ce vendredi 23 février a consacré les meilleurs acteurs nationaux en termes d’innovation et de présence digitale. Coca-Cola Maroc, à travers son programme Coke Studio qui a suscité un engouement national aussi bien sur la chaine 2M que sur les réseaux sociaux, a remporté deux distinctions en matière de création de contenu et d’engagement de la communauté digitale.

Les deux récompenses confirment l’orientation résolue vers la digitalisation prise par Coca-Cola Maroc il y a déjà quelques années, notamment en termes de stratégie et d’outils de communication.

Coca-Cola Maroc a ainsi remporté le prix Silver dans la catégorie « Best Digital Advertising; Brand Content Campaign », une catégorie qui récompense les créations de contenu originales et attractives, suscitant une forte adhésion à la marque et aux valeurs qu’elle véhicule. L’entreprise s’est également distinguée en remportant le prix de bronze dans la catégorie « Best Social Media Engagement Campaign » qui a consacré sa capacité à générer un important volume de réactions et interactions sur les réseaux sociaux relatifs à Coke Studio Maroc.

« Nous sommes particulièrement heureux de recevoir ces deux distinctions, qui nous confortent dans notre décision de prendre très tôt le tournant de la digitalisation, tant en termes d’expertise que de niveau d’investissement. Coke Studio Maroc a atteint plus de 60 millions de vues sur les réseaux sociaux pour les vidéos des chansons, avec 60% de vues organiques, des niveaux d’engagement sans précédent et un ressenti très positif de la part du public », a déclaré Mehdi Alami, Directeur Marketing de Coca-Cola Maroc.

Pour rappel, Coke Studio est un programme de télévision parrainé par Coca-Cola Maroc, qui consiste à remettre au goût du jour les grands classiques de la chanson marocaine grâce à la collaboration entre un artiste iconique et un jeune talent de la nouvelle scène musicale nationale. Les deux titres phares de l’émission, à savoir Khouyi, interprétée par Latifa Raafat et Douzi, et Moul Lkoutchi, interprétée par Fayçal et Khaoula Moujahid, ont dépassé les 11 millions de vues chacun.

Les autres titres de l’émission ont également connu un franc succès auprès des différents publics. En effet, près des deux tiers des 24 chansons de l’émission ont dépassé la barre du million de vues sur les réseaux sociaux. L’émission a par ailleurs réussi, en quelques semaines à peine, à créer une communauté sur les réseaux sociaux atteignant les 400 000 fans, et a généré environ 1.5 million d’interactions (like, comment, etc.).

« Au-delà des vues générées par les différentes vidéos, ce qui a réellement fait la force du dispositif de communication digitale autour de Coke Studio Maroc est la qualité du contenu produit, et la favorisation de l’interaction des fans avec ce contenu. Le brand content est aujourd’hui un axe primordial à développer et j’en profite pour remercier nos partenaires qui l’ont compris et y ont contribué : FP7, UM, Platform 5, Mosaïk Events & Co, 4C et Public Production. Notre parti-pris stratégique était de faire du canal digital un pilier de Coke Studio Maroc. Nous voyons aujourd’hui que ce pari a été gagnant », a ajouté Mehdi Alami.

Pour plus d’informations, visitez Coca-Cola Journey sur www.coca-colamaroc.ma/