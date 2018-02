City Club-ONCF: une salle de Fitness dans la nouvelle gare de Rabat

Le groupe City Club à travers son enseigne de luxe « Unique Fitness Clubs » et l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) ont signé à Rabat, au siège de l’ONCF, une convention de partenariat portant sur la location d’un espace au sein de la nouvelle gare Grande Vitesse de Rabat Agdal.

Signée par Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF et Jonathan Harroch PDG du groupe City Club, ce partenariat entend rapprocher davantage le monde du sport et du bien-être de l’univers Voyage et des citoyens, indique un communiqué de Fitness Clubs.

Aujourd’hui, la clientèle marocaine est de plus en plus mobile et ses besoins sont en constante évolution. Pour ce faire, Unique Fitness Clubs prend les devants à travers le choix de cet emplacement stratégique et s’installe au plus près de cette clientèle nouvelle génération.

Cette convention de partenariat confirme un partenariat fort, inscrit dans la durée. Pour rappel, City Club et l’ONCF avaient déjà signés deux autres conventions courant janvier 2016 pour implanter des clubs de Fitness dans les gares de Mohammedia et de Salé sous la dénomination « City Club ».

Et c’est la réussite de cette première expérience qui a largement contribué à réitérer l’expérience pour l’enseigne « Unique Fitness Club », ajoute le communiqué.

À noter, que ce nouveau Club à Rabat Agdal sera le 2ème Unique Fitness Clubs de Rabat et le 4ème au Maroc, lors de son ouverture en juillet 2018.

Et le groupe n’entend pas s’arrêter à ce niveau puisqu’il compte accompagner à l’avenir les galeries commerciales des gares ONCF dans d’autres villes prochainement.

Salle de fitness, salle de spinning, cours de boxe moderne, espace musculation, cours particuliers… D’une superficie de plus de 1600 m 2 repartis sur 2 locaux avec un espace dédié uniquement aux femmes, ce nouveau Club propose de nombreux services.

Outre l’ouverture de Rabat et Mohammedia, Unique s’installera aussi à Marrakech, Casablanca, Tanger, Agadir et prévoit d’ouvrir prochainement 8 clubs dans les plus grandes villes du Royaume.

L’enseigne Unique Fitness Clubs s’exportera aussi en France plus précisément à Paris, Lyon et Metz. D’ailleurs le premier Club de Metz a déjà vu le jour fin 2017. Cette ouverture sera le début d’une succession d’ouvertures en France (20 Clubs pour être précis).