CIH Bank lance We Pay (VIDEO)

CIH Bank lance We Pay. Pratique et parfaitement sécurisé, il permet d’accéder en toute simplicité et en quelques secondes à une panoplie unique de fonctionnalités.

La banque accessible directement sur votre smartphone

We Pay, le portemonnaie électronique de CIH Bank, permet d’accéder à de multiples fonctionnalités via son smartphone :

– Alimentation en espèces en agences ou par débit carte

– Alimentation par compte en agences ou via l’espace CIH Net et/ou CIH Mobile

– Transfert d’argent de We Pay vers We Pay

– Retrait d’argent de via les GAB CIH Bank ou agences CIH Bank

– Le transfert CIH Express

– Paiement de facture (eau, électricité, téléphone, internet, taxes,…)

– Recharges téléphoniques et recharge Jawaz

– Inviter un ami

Et bien d’autres fonctionnalités encore plus innovantes qui vont être déployées prochainement comme le paiement commerçant et le transfert vers d’autres Wallet dès que l’interopérabilité est effective. Toutes les opérations peuvent être effectués 24h/24, 7j/7 et ce, où que l’utilisateur se trouve dans le monde.

Une interface fluide et ouverture rapide avec l’application WePay

Il suffit de télécharger l’application We Pay depuis Playstore ou Appstore, saisir son numéro de compte et choisir l’opérateur. Un code d’accès est automatiquement envoyé par SMS. Une fois saisi par l’utilisateur, We Pay est activé.

Une panoplie d’avantages pour les consommateurs

Payer ses factures en ligne, recevoir ou envoyer un montant à un ami ou un membre de la famille, sortir de l’argent d’un GAB le plus proche, inviter un ami à télécharger We Pay. Un jeu d’enfant avec We Pay. Mieux encore, vous êtes notifié de la transaction en temps réel et cela, gratuitement. Résultat : la gestion de son budget n’a jamais été aussi simple !