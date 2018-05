CIH Bank et Autoroute du Maroc lancent le service de recharge des Tags Jawaz

Avec cette nouvelle fonctionnalité, CIH Bank continue d’enrichir son offre multi-canal en rendant l’accès aux services bancaires et extra-bancaires simple, facile et sécurisé, confirmant ainsi son positionnement de banque innovante.

