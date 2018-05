Chez NKOA: un resto pas comme les autres à Casablanca

Chez NKOA, nouvelle adresse qui ouvre ses portes le 18 avril 2018 au 11 rue Abou Kacem Chabbi, Gauthier, les influences ethniques venues d’Asie, d’Amérique du sud et bien sûr d’Afrique fusionnent avec la gastronomie européenne et les traditions locales pour inventer une nouvelle cuisine attachée aux valeurs d’hospitalité et d’ouverture du Royaume dans un cadre ethnique-chic.

