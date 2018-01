Casablanca: un nouveau délai accordé à la Samir

Depuis le 5 août 2015, la SAMIR a fermé ses portes après la liquidation judiciaire annoncée en juin 2015. La raffinerie a été engloutie par d’énormes dettes envers plusieurs établissements et institutions publics et privés et a fait l’objet de nombreuses procédures judiciaires.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK