Casablanca: le big 5 Construct North Africa revient en force

Prévue du 10 au 12 avril au Parc des Expositions de L’Office des Changes de Casablanca, la deuxième édition de l’événement rassemblera cinq salons sous un seul et même toit, fruit du nouveau concept de filières dédiées.

Après le succès réalisé par la première édition 2017, dmg events Moyen-Orient, Asie & Afrique, l’organisateur de l’événement, annonce le retour en force de Big 5 Construct North Africa au Parc des Expositions de L’Office des Changes de Casablanca au Maroc entre le 10 au 12 avril 2018.

Quelque 3 000 professionnels du bâtiment marocains ont pris part à l’événement de lancement tenu plus tôt cette année, où ils ont pu s’approvisionner en produits de construction novateurs auprès de plus de 170 entreprises exposantes. Le Big 5 Construct North Africa, qui fait partie du portefeuille Big 5 des événements dans le domaine du bâtiment, le plus grand de tout le Moyen-Orient, a offert pas moins de 24 heures de possibilités de mise en réseau, plus de 200 rencontres dans le cadre de son programme de rencontres internationales, et 11 journées portes ouvertes et des ateliers de formation certifiante de développement professionnel continu au profit de plus de 670 professionnels du BTP marocains en 2017.

Lors de sa deuxième édition de Casablanca, the Big 5 Construct North Africa 2018 sera l’occasion de rassembler encore plus de fournisseurs internationaux, offrant au secteur du bâtiment marocain et nord-africain des milliers de solutions et de produits innovants.

Selon Muhammed Kazi, Directeur de l’Evénement : “Des architectes, des entrepreneurs, des promoteurs, des ingénieurs et des décorateurs d’intérieur marocains se verront offrir l’occasion de s’approvisionner en produits fiables et durables, avec un excellent rapport coût-efficacité, du monde entier pour leurs projets.”

“Nous sommes persuadés que les distributeurs marocains auront beaucoup à gagner de l’événement, et qu’ils seront à même de nouer des relations d’affaires profitables avec des constructeurs et des fabricants de grande renommée. De manière plus générale, The Big 5 Construct North Africa contribuera grandement au développement du tissu économique marocain, offrant au secteur du bâtiment local les solutions à la fine pointe de la technologie venues du monde entier,” ajoute M. Kazi.

Fort de sa participation à l’édition de 2017, Muhamed Almheiri de Dubai Exports insiste sur le fait que The Big 5 Construct North Africa constitue une excellente occasion pour instaurer des relations commerciales mutuellement bénéfiques ; il ajoute que : “En marge de la tenue du Salon à Casablanca, nous avons pu générer de nouvelles opportunités d’affaires à hauteur de MAD 130 millions et avons surtout conclu des affaires d’environ MAD 9 millions.”

Pour la toute première fois, The Big 5 Construct North Africa 2018 offre cinq événements simultanés sous le même toit. “Les professionnels de la construction marocains et nord africains pourront désormais trouver facilement tout ce dont ils ont besoin grâce à l’introduction du concept novateur des cinq filières dédiées : Aménagements Intérieurs, Matériaux & Outils de Construction, Services d’Ingénierie MEP, Béton & PMV et Fenêtres, Portes & Façades,” déclare M. Kazi.

L’édition d’avril prochain renouvellera également l’expérience des ateliers de formation gratuite, qui ont remporté un franc succès lors de l’édition du lancement. Selon Abdulmajid Karanouh, Directeur et Responsable de la Conception de l’Innovation, des Façades & de la Durabilité chez Ramboll, qui a fait un exposé lors du Big 5 Construct North Africa 2017 : “The Big 5 a toujours été l’un des salons phares de l’industrie du bâtiment du Moyen-Orient, où des opérateurs d’horizons et de spécialités diverses et variées venant des quatre coins du globe se mettent en réseau et échangent leurs connaissances et leur savoir-faire.”

Organisé par dmg events Moyen-Orient, Asie & Afrique, The Big 5 Construct North Africa 2017 a accueilli pas moins de 3 500 participants provenant de 47 pays. Il est prévu que l’édition 2018, devant se tenir du 10 au 12 avril 2018 au Parc des Expositions de L’Office des Changes de Casablanca, attire plus de 4 000 professionnels du secteur.