Casablanca: l’African Digital Summit est de retour

Le groupement des Annonceurs du Maroc présente le programme de l’édition 2018 de l’African Digital Summit ainsi que les principaux speakers qui animeront ce sommet continental du digital.

Plus de 1300 participants et plus de 40 speakers de haut niveau originaires de 25 pays d’Afrique et d’ailleurs sont attendus pour la quatrième édition de l’African Digital Summit qui aura lieu les 22 et 23 Février à l’Hôtel Hyatt Regency à Casablanca.

Le programme de l’ADS 2018 abordera des thèmes d’importance majeure pour le développement du du digital en Afrique. Les conférences, panels et interventions programmées aborderont entre autres : la neutralité du net, la recherche vocale, le futur des études marketing, les Télés à l’ère du digital, l’internet des objets, l’intelligence artificielle, la e-réputation, la relation entre startups et marques, les tendances du storytelling, les AdBlockers, Account-Based Marketing…

Des intervenants africains et internationaux de renom seront au rendez-vous : Folake Ani-Mumuney, Amadou Mahtar Ba, Dorothy Ghettuba Pala, David Okeme, Christopher Engman, Peter Handy, Valérie Dagand, Scott Thwaites…

‘’La technologie a transformé le marketing et la publicité et cette tendance va s’accélérer et s’accentuer à l’avenir et va rendre le rapprochement entre les marques et la technologie plus qu’indispensable. L’ADS de cette année sera donc au centre de cette transformation à travers des conférences de haut niveau traitant cette tendance mais également des initiatives concrètes comme le Digital Garden, le programme d’Open Innovation ou encore le projet phare African Digital TV’’ A déclaré Mounir Jazouli, Président du GAM et fondateur de l’ADS.

L’African Digital Summit regroupe, chaque année à Casablanca, les professionnels du marketing et du digital d’Afrique et des autres continents, annonceurs, médias, éditeurs et agences. L’édition de cette année sera marquée par quelques nouveautés lui permettant de conforter son positionnement en tant que grande messe continentale du digital. En plus de servir de dispositif de veille sur les tendances du Digital et les stratégies marketing, le rendez-vous est une opportunité pour améliorer les relations entre les différents acteurs, initier des projets innovants porteurs de valeur ajoutée pour l’ensemble des parties prenantes et contribuer au développement des écosystèmes du digital et de l’économie numérique en Afrique.

Seront également présentés lors du sommet, les résultats de la 4ème édition de l’étude annuelle sur les tendances du Digital côté annonceurs, dite «Digital Trends Morocco 2018»