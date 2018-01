Careem annonce le lancement de ses services à Gaza et Naplouse

Careem, entreprise créée à Dubaï en 2012, leader dans les services de réservation de voitures avec chauffeurs via les applications intelligentes en Afrique du Nord, au Grand Moyen-Orient, en Turquie et au Pakistan, annonce le lancement de ses services dans les villes de Gaza et de Naplouse, et ce dans le cadre de son engagement pour offrir des services de qualité au peuple palestinien.

Des centaines de jeunes qualifiés, à la recherche d’emploi, des chauffeurs de taxi, ont ainsi rejoint la plateforme Careem, participant ainsi à offrir des services de transport de qualité à Gaza et Naplouse. À Gaza, le parc automobile de l’entreprise inclut des véhicules autorisés par les autorités compétentes, et à Naplouse des taxis, afin de fournir des services de qualité et d’améliorer la qualité du secteur des taxis.

Revenant sur cette annonce, M. Mudassir Sheikha, président exécutif de Careem, déclare: « Nous sommes enthousiasmés par l’idée d’étendre notre activité en Palestine et de faire profiter les villes de Gaza et de Naplouse de nos excellents services intelligents de transport, ces deux villes disposant d’énormes capacités en ce qui concerne les services de transport et permettant de créer des dizaines de milliers d’emplois pour les jeunes ». Avant d’ajouter, « Le but de Careem en Palestine est d’aider à faciliter le quotidien des habitants en offrant une infrastructure de transport moderne. Nous espérons que notre démarche inspirera d’autres acteurs régionaux pour qu’ils s’installent en Palestine ».

Pour sa part, M. Ibrahim Manna, directeur général des marchés émergents Careem, déclare : « Notre entreprise était désireuse de transférer sa grande expérience du transport participatif à la Palestine. Pour ce faire, nous avons déposé une demande auprès des autorités palestiniennes pour démarrer une première phase de test où la plateforme Careem proposera des véhicules privés ainsi que des taxis. J’espère que les autorités palestiniennes ouvriront la porte devant cette expérience de transport unique, acclamée et très demandée par les clients Careem dans les marchés où est présente l’entreprise dans la région. En effet, près de 15 millions d’usagers font confiance à nos services, ce qui nous a permis de créer des milliers d’emplois et de faire travailler 500 mille capitaines dans la région.»

M. Manna a également profité de cette occasion pour remercier les autorités compétentes d’avoir permis à Careem d’offrir ses services à Gaza et à Naplouse. Il a par ailleurs assuré de la volonté de l’entreprise de collaborer avec le ministère des transports et de la communication, le gouvernement palestinien et tous les partenaires afin de moderniser le secteur des transports et offrir des services de qualité aux citoyens et aux entreprises, contribuant ainsi à élever le niveau des services de transport en Palestine.

M. Manna a également expliqué la volonté de Careem d’être présente sur le marché palestinien afin de collaborer aux efforts du gouvernement palestinien pour faire face à l’un des problèmes les plus épineux qui affecte la société palestinienne, à savoir le chômage, dont les chiffres ne cessent de grimper. Careem devrait ainsi permettre d’offrir un emploi à quelque 5000 capitaines, entre jeunes chômeurs et chauffeurs de taxis palestiniens, au cours des trois prochaines années. M. Manna a également souligné la volonté de Careem, en offrant ses services à Gaza, de soutenir les efforts du Gouvernement de réconciliation nationale et de son programme visant à créer des milliers d’emplois dans le secteur et à résoudre les principaux problèmes de la ville centrés autour de la pauvreté et du chômage.

M. Manna a aussi ajouté que Careem s’est engagé à fournir des services de transport sûrs et intelligents, conformes au mode de vie en Palestine. Il a par ailleurs souligné que les services Careem à Gaza et à Naplouse permettront aux usagers de l’application intelligente de déterminer, en amont, le prix du voyage, profiter de l’obligation d’utiliser le compteur, avoir accès à toutes les informations concernant le capitaine et suivre le trajet via l’application Careem. Tout ceci est à même de rassurer les familles quant à l’état et la sécurité de leurs enfants durant le voyage. En effet, Careem accorde une attention particulière à ses usagers et capitaines, et érige la sûreté et la sécurité de tous en priorité absolue.

Le lancement des services Careem à Gaza et à Naplouse coïncide avec les nouvelles avancées législatives en matière de transport intelligent en Jordanie qui autorise désormais les entreprises de transport intelligent et permet l’exploitation de taxis et de véhicules particuliers via les applications de transport.

Toute personne qualifiée, détentrice d’un permis de conduire, peut rejoindre les équipes Careem en s’inscrivant sur le site de l’entreprise à l’adresse : www.careem.com, à condition qu’il réponde aux critères d’acceptation. Les jeunes qualifiés suivront par la suite une formation complète offerte par l’entreprise sur les normes de qualité et de sécurité afin qu’il puisse offrir le meilleur service possible à nos clients et générer des revenus pour eux et leurs familles.