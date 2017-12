BTI Bank: une nouvelle banque participative lancée au Maroc (VIDEO)

Al Baraka Banking Group, leader mondial dans le domaine de la banque participative et BMCE Bank Of Africa, Groupe bancaire de premier plan en Afrique et à l’international, ont annoncé le lancement de la nouvelle banque participative BTI Bank (Bank Al-Tamweel Wa Al-Inma) et l’ouverture de sa première agence à Casablanca.

Avec l’ambition de devenir un réel partenaire pour les particuliers, professionnels et entreprises, BTI Bank s’appuie sur les expertises complémentaires de ses actionnaires de références. Elle bénéficie de l’expérience internationale d’Al Baraka Banking Group, acteur financier incontournable depuis plus de quarante ans, et du savoir-faire de BMCE Bank Of Africa, qui dispose d’un modèle universel couvrant tous les domaines d’activités de la banque et de la finance.

« Nous sommes particulièrement heureux de lancer aujourd’hui notre banque participative BTI Bank au Maroc, fruit d’un fort partenariat avec le groupe BMCE Bank of Africa », a déclaré Adnan Ahmed Yousif, président et membre du Conseil d’administration d’Al Baraka Banking Group. « Le Maroc dispose d’un potentiel de croissance important

pour les activités de banque participative. Les études que nous avons menées ont toutes démontré que les attentes du public et des entreprises sont réelles. Notre objectif aujourd’hui est de mettre toute notre expertise au service du marché marocain, à travers BTI Bank, et d’accompagner sa croissance et son développement de la meilleure manière possible », a-t-il ajouté.

« Le lancement de BTI Bank est pour nous l’aboutissement de longs mois de travail et de collaboration étroite avec notre partenaire Al Baraka Banking Group, avec qui nous partageons un grand nombre de valeurs et une vision d’avenir ambitieuse », a renchéri Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur Directeur Général Exécutif Groupe

de BMCE Bank of Africa et Président de Bank of Africa.

« Al Baraka Banking Group et BMCE Bank of Africa ont créé un modèle de banque participative de nouvelle génération, dans un marché marocain qui se structure progressivement, au fur et à mesure de la mise en place de l’écosystème garantissant son développement », a précisé, de son côté, Mohammed Maarouf, Directeur Général de BTI Bank.

Grâce à un éventail de produits qui sera offert au fur et à mesure de la publication des avis du Conseil supérieur des oulémas (CSO), BTI Bank offre des réponses adaptées à tous, affirment les responsables de cette nouvelle banque. « Les particuliers bénéficient d’un large panel de comptes et de cartes bancaires, financements immobiliers, automobiles et équipement ou encore gestion des dépôts. Quant aux professionnels et entreprises, ils profitent de services sur mesure et de l’accompagnement personnalisé d’une banque participative capable de simplifier le quotidien de ses clients, de gérer des opérations régulières ou de suivre les montages financiers les plus complexes ».

Autant de services que pourront découvrir les clients au sein de la première agence au Maroc, inaugurée ce mercredi, au 161, avenue Hassan II à Casablanca. Cette agence sera la première d’un réseau qui va compter, d’ici 2022 ,37 agences sur l’ensemble du territoire, en complément de sa forte présence dynamique sur le digital et l’ensemble

des canaux du Web.