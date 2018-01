Brasseries du Maroc: Abdessamad Mahfoud Filali n’est plus DG adjoint

Le départ de Filali prend donc effet au 31 décembre 2017. Abdessamad Mahfoud Filali occupait le poste de DGA depuis décembre 2013. Il avait intégré le Groupe en 1992 et y avait exercé plusieurs fonctions dont, notamment, celle de Directeur administratif et financier.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK