L’Ordre des experts comptables et la Bourse de Casablanca ont organisé conjointement, le 15 décembre 2017, la finale de la 9ème édition du Tournoi de gestion qui a vu la participation de neuf équipes finalistes, qualifiées lors des demi-finales régionales de la compétition et s’étaient déroulées les 15 et 16 novembre dernier, respectivement à Casablanca et à Rabat.

Ce tournoi, instauré par les deux institutions depuis 2008, connaît l’engouement de plus en plus d’établissements d’enseignement supérieur. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie des deux institutions de créer une passerelle entre le monde professionnel et le monde universitaire et de développer des relations de proximité avec les futures lauréats. Mais aussi de faire découvrir à ces derniers la vie de l’entreprise et les métiers de la comptabilité et de gestion.

En effet, cette compétition était une occasion qui avait permis aux participants de confronter leurs connaissances théoriques aux réalités de l’entreprise et de concrétiser des concepts de gestion parfois abstraits. Elle reposait sur une simulation de gestion ou chaque équipe avait géré une entreprise virtuelle évoluant dans un environnement concurrentiel.

Les participants avaient joué le rôle de chefs d’entreprises et pris des décisions stratégiques et opérationnelles afin d’optimiser les performances de l’entreprise et d’en assurer le développement.

Le jury était composé des membres élus de l’Ordre des experts comptables, des responsables de la Bourse de Casablanca et des experts du cabinet Arkhé. Les résultats de la 9ème édition se détaillent comme suit :

Grand prix : Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Kénitra

Challenge rentabilité : ENCG Fès

Challenge trésorerie : Université internationale de Rabat

Challenge Marketing : Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Aïn Sebaâ

L’équipe ayant remporté le grand prix aura l’occasion de participer à la prochaine édition du Tournoi international de Bordeaux et ce, dans le cadre de la Convention de jumelage signée entre de Conseil régional de l’Ordre des experts comptables et celui de la Région d’Aquitaine.