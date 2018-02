Boissons gazeuses: Monster Energy débarque au Maroc

« Monster Energy est plus qu’un produit : c’est un style de vie. D’ailleurs, chez Monster, nous ne parlons pas de consommateurs, mais de fans. De fans qui adhèrent au style de vie que nous promouvons. Nos fans sont de jeunes hommes qui aiment les sport motorisés, les sports d’actions ou la musique. Ainsi, nous ne faisons pas de publicité pour dire que nous avons les meilleurs produits ou la marque la plus cool. Mais nous créons des partenariats durables avec des ambassadeurs qui sont des héros pour nos fans. Par exemple, Valentino Rossi, Lewis Hamilton, Conor McGregor ou Nani Roma. Nombre de nos athlètes seront d’ailleurs en Corée du Sud. Nous invitons ensuite nos fans à partager les expériences de nos héros ou à entrer en dialogue avec eux, comme c’est le cas à Marrakech », a indiqué Philippe Wothke, Vice-président de Monster Energy pour la zone EEAM (Europe de l’Est, Afrique et Moyen-Orient)

« Monster Energy vient agrandir notre portefeuille de produits et consolider notre position de leader. Avec ce lancement, nous poursuivons notre engagement à offrir aux consommateurs marocains des produits de qualité supérieure et répondant à l’ensemble des occasions de consommation », a déclaré Faycal Zitouni, Directeur général de NABC.

Le lancement de Monster Energy a été célébré lors d’un événement organisé à Marrakech et rassemblant plusieurs célébrités marocaines ainsi que les ambassadeurs emblématiques de Monster Energy : Nani Roma, double fois vainqueur du rallye Paris-Dakar ; Adam Kun, champion du monde de BMX freestyle ; Fernando et Antonio Laczko, deux talents internationaux en BMX freeride.