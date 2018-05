BMCE Bank of Africa signe avec MARUBENI Corporation

BMCE Bank of Africa a signé un mémorandum d’entente avec MARUBENI Corporation dans le but de développer de nouvelles opportunités Business au Maroc et dans différents pays d’Afrique.

La cérémonie de signature du Mémorandum d’Entente a été programmée à Johannesburg en Afrique du Sud, le 3 mai 2018, lors du Forum Économique public-privé nippo-africain en présence de Mohammed Agoumi, Directeur Général Délégué, en charge de la Coordination de l’International de BMCE Bank of Africa d’une part et de représentants du groupe japonais d’autre part (Mutsumi Ishizuki, Managing Executive Officer, Regional CEO for Europe & CIS et Takashi YAO, Corporate Officer, Regional CEO pour l’Afrique).

Dans la poursuite de la vision panafricaine de BMCE Bank of Africa, le Groupe bancaire se voit porter certains projets importants du Groupe MARUBENI, notamment au Maroc, Afrique de l’ouest et d’autres pays africains. Les deux parties ont décidé de joindre leurs efforts, par le biais de cet accord d’entente, pour étendre leur collaboration et attirer des investisseurs qui souhaitent s’implanter au Maroc et en Afrique et ainsi concrétiser des opportunités de Business.

Cette coopération vise principalement l’échange régulier d’informations sur les projets existants et les opportunités de business ainsi que sur l’étude des solutions de financement pour les projets stratégiques du groupe Marubeni et ses partenaires.