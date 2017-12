Engagée dans une politique de progrès permanent et d’amélioration des performances, BMCE Bank vient de renouveler son Certificat ISO 9001 sur la base du nouveau référentiel ISO 9001 Version 2015 pour les activités Etranger, Monétique, Titres, Crédits aux Particuliers, Project Finance et Bancassurance, avec un score de zéro écart.

Valable pour une durée de 3 ans, le nouveau certificat a été obtenu au terme d’audits menés par l’organisme certificateur international Bureau Veritas (BVC) dans l’objectif d’attester la conformité du Système de Management de la Qualité instauré au sein de la Banque par rapport aux exigences de la nouvelle version de la norme.

D’après un communiqué de BMCE Bank, ce label vient confirmer, une fois encore, la conformité de l’Institution avec les standards et pratiques internationaux et ainsi conforter la fiabilité des Process. « Le but recherché étant de maintenir l’excellence dans les domaines clés de la Banque et de poursuivre la dynamique d’amélioration continue », souligne le document.