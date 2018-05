BMCE Bank of Africa lance un Think Tank Digital (VIDEO)

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, BMCE Bank of Africa poursuit son élan d’innovation pour s’adapter au contexte d’une société digitalisée et d’une génération hyper connectée faisant face à des mutations tant au niveau interne qu’externe relatives à la révolution digitale de la banque. Ainsi, pour faire du collaborateur un levier majeur du changement, BMCE Bank of Africa lance un Think Tank Digital.

Cette démarche novatrice dans le secteur bancaire marocain a été pensée comme un projet majeur du programme de transformation digitale de la banque visant à proposer de nouvelles initiatives, de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux outils, produits et services… Elle vise également à instaurer des dispositifs permettant d’instruire les difficultés au quotidien pour lesquelles une approche digitale peut être disruptive et efficiente ; devenant ainsi un vecteur de transformation culturelle et opérationnelle de la Banque; le tout dans le but d’offrir au client une meilleure expérience bancaire.

La création de ce think tank digital a démarré par un appel à candidature portant sur la thématique «Comment imaginez-vous la banque dans 10 ans ?» qui a été lancé en décembre 2017 auprès de l’ensemble des collaborateurs au niveau du siège et du réseau national afin de faire remonter les meilleures initiatives / idées et donner la possibilité aux collaborateurs à potentiel élevé (prise d’initiative, motivation, innovation, créativité, force de propositions…) de participer activement à la transformation de la banque.

Sur les 150 candidatures récoltées, 24 candidats ont été retenus en raison de la pertinence de leurs idées, créativité et argumentations pour la deuxième et dernière étape de sélection. Après un rating basé sur un passage devant un Jury de sélection composé des Directeurs du Programme, 13 collaborateurs ont été sélectionnés pour former ce think tank digital.

En plus de la collaboration permanente à distance, le Think Tank Digital se réunit périodiquement pour challenger, émettre des avis consultatifs, et co-construire des innovations.