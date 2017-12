Visant à accompagner et à développer l’esprit entrepreneurial chez les jeunes, BMCE Bank Of Africa et le Groupe ISCAE ont initié un Partenariat Public-Privé, innovant et novateur en Afrique.

En effet, la convention signée le 29 novembre dernier porte sur la mise en place, par BMCE Bank of Africa, d’un espace d’échange au sein du campus ISCAE Casablanca, le développement des connaissances bancaires et la sensibilisation des jeunes au monde de l’entreprenariat.

Ce programme intègre, pour la première fois au Maroc, deux composantes majeures :

-Une agence bancaire pédagogique offrant un espace de travail, de partage de connaissance et d’initiation au monde de la banque et de la finance;

-Un Incubateur généraliste destiné à accompagner les porteurs de projets de la Région de Casablanca logés à l’ISCAE, de la formalisation de leur projet jusqu’à sa concrétisation.

Le programme s’étale sur 18 mois d’incubation et plus de trois ans en post incubation. En termes de services, l’incubateur assure une offre à 360° intégrant formation, information, mentorat et accès à un écosystème entrepreneurial composé d’entrepreneurs, d’institutionnels, de Business Angels et d’associations professionnelles.

Les deux institutions souhaitent, à travers ce partenariat, soutenir les jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées, leur faciliter l’intégration dans le marché du travail et agir concrètement sur des problématiques nationales liées à l’emploi des jeunes.

Ce projet se déroulera en deux grandes étapes :

1. Le lancement de la première promotion de 30 incubés prévu en octobre 2018 suite à un appel à candidature qui démarrera en Mars 2018 ;

2. Le lancement du projet global : agence pédagogique et incubateur dans des locaux dédiés construits par BMCE Bank of Africa au sein de l’ISCAE.

Ce partenariat s’inscrit dans la volonté des deux groupes de se positionner en tant que partenaires de référence dans l’esprit des Jeunes étudiants en leur offrant des opportunités visant à développer chez eux un esprit entrepreneurial et à leur faciliter l’immersion professionnelle.