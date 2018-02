Bientôt la fin du timbre (papier) sur le passeport marocain

Selon des informations du quotidien L’Economiste, la DGI (direction générale des Impôts) et le ministère de l’Intérieur sont en train de plancher sur la dématérialisation du timbre concernant le passeport marocain. En d’autres termes, le timbre ne sera plus sur papier, mais il existera sous format numérique.

