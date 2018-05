BCP lance « Les Matinales d’Upline Courtage »

Souhaitant contribuer à la vulgarisation et au rayonnement de la culture d’assurance au Maroc, Upline Courtage, filiale du groupe BCP, a organisé le jeudi 26 avril 2018, la première édition de ses rencontres-débat « Les Matinales d’Upline Courtage », autour d’un sujet de grande actualité : « L’obligation de la souscription des assurances Tous Risques Chantiers et Responsabilité Civile décennale : cadre législatif, enjeux et perspectives ».

Co-animées par des spécialistes et experts de renom, « Les Matinales d’Upline Courtage » sont des rendez-vous trimestriels dont l’objectif premier est de permettre aux acteurs et clients du marché de l’assurance d’échanger sur les principales thématiques de la profession.

A travers l’organisation de cette première édition, la filiale du groupe BCP spécialisée dans le conseil et le courtage en assurance, entend sensibiliser et interagir avec les acteurs du marché sur les principales dispositions législatives liées à la souscription des assurances Tous Risques Chantiers (TRC) et Responsabilité Civile (RC) décennale.

En effet, la loi 59-13 portant obligation des assurances construction, promulguée en août 2016, présente de nombreux avantages aussi bien pour les opérateurs du BTP et de la promotion immobilière que pour le citoyen marocain. La souscription aux deux assurances, objets de cette loi, permet aux constructeurs de faire face aux risques encourus, tout en sécurisant leurs investissements. Pour les acquéreurs, en plus d’améliorer la qualité de leurs habitations, l’assurance Responsabilité Civile décennale garantit, en cas de dommages subis, une meilleure réactivité en termes d’indemnisation.

En marge de cette rencontre, Kamal Moumny, Directeur Général d’Upline Courtage a déclaré : « Ces rendez-vous thématiques sont une extension de notre rôle de conseiller et d’accompagnateur. Ils nous permettent également de vulgariser auprès de nos clients les principaux sujets liés au secteur de l’assurance ».

Marquée par l’intervention de Mohamed Jamal Bennouna, expert en assurance et professeur à l’ICH et l’UIR, cette première édition a connu la participation de clients d’Upline Courtage, d’entreprises opérant dans les secteurs du BTP et de la promotion immobilière, de représentants de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) et d’assureurs-partenaires.