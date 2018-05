Baisse des investissements étrangers au Maroc (Office des changes)

L’accroissement des importations est dû en partie à la hausse des produits bruts de 24,5%, des produits alimentaires (+14,4%) et celle des biens d’équipement (+13,1%). L’évolution des exportations, est attribuable à la progression des ventes de la quasi-totalité des secteurs, principalement l’aéronautique de 17,8%, l’automobile (+15,5%) et l’industrie pharmaceutique (+9,2%).

La balance Voyages laisse, quant à elle, apparaître un excédent en hausse de 26,1% à 11,31 MMDH à fin mars 2018 contre 8,97 MMDH une année plus tôt, fait savoir l’Office des changes.

Cette évolution est imputable à la hausse des dépenses de 985 millions de dirhams (MDH) plus importante que celle des recettes situées à 372 MDH, explique l’Office des changes dans un communiqué.

Le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a reculé de 10,8% à 5,07 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2018, contre 5,68 MMDH un an auparavant, selon l’Office des changes.