AWB: le Club Afrique Développement au Congo

Une mission multisectorielle sera organisée par le Club Afrique Développement et le Crédit du Congo le 20 juin 2018 à l’hôtel Atlantic Palace Pointe-Noire sous le thème « Opportunités de diversification de l’économie Congolaise : Focus Agriculture et Tourisme » en marge de laquelle se dérouleront des séances BtoB pour permettre aux entreprises Congolaises de nouer des relations d’affaires avec d’autres structures internationales et des rencontres BtoG pour présenter les projets structurants qui s’inscrivent dans la thématique de l’évènement.

Après la Mauritanie et la Côte d’Ivoire, cette mission est la 3e de l’année. Le CAD a pu opérer en 2017, 7 missions multisectorielles en Côte d’Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc, au Congo et au Gabon, fédérant plus de 1 500 entreprises de 15 pays du continent, ayant généré plus de 1 000 rendez-vous d’affaires en plus de visites terrains des chantiers de développement les plus emblématiques du pays.