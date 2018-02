Avec Huawei, le changement c’est maintenant

CONTENU DE MARQUE – Nous vivons dans une ère passionnante du réseau numérique où la technologie et les arts s’accélèrent et se mélangent les uns aux autres, changeant la vie de chacun d’entre nous. Les consommateurs de plus en plus modernes sont à la fois technophiles et artistiques. La technologie et les arts repoussent les limites de notre imagination, nous incitant à reconnaître le monde avec de nouvelles esthétiques et de nouvelles perspectives.

Huawei s’engage à poursuivre la promotion du changement des smartphones. Ils développent une photographie intelligente pour inspirer une nouvelle esthétique. Huawei se concentre non seulement sur l’amélioration de la qualité d’image grâce à la technologie et aux algorithmes par le biais de la double caméra, mais aussi sur la capacité du processeur à reconnaître l’esthétique de l’image à travers un important nombre de données d’images de haute qualité et sa capacité à remodeler l’esthétique de la photographie.

Intelligent … Plus intelligent … encore plus Intelligent. La série HUAWEI Mate 10 introduit de manière créative l’IA dans la photographie du smartphone. En utilisant la reconnaissance d’image, vous pouvez produire automatiquement les meilleurs effets d’image pour différents objets / scènes. Il combine le traitement de données volumineuses et l’optimisation esthétique professionnelle et peut également apprendre à améliorer les photographies des téléphones mobiles et à offrir aux consommateurs des expériences de capture plus agréables.

Comme beaucoup le savent, pour obtenir une qualité d’image élevée, l’appareil photo doit être équipé d’une grande ouverture, de plusieurs objectifs et de zones de détection plus grandes.