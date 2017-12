Autoroute Rabat-Oujda: La circulation suspendue provisoirement

Elle a également recommandé aux usagers empruntant l’autoroute dans le sens d’Oujda et se dirigeant vers Rabat de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Tiflet et d’emprunter la route nationale N°6.

L’entreprise publique a invité les usagers empruntant l’autoroute dans le sens de Rabat et se dirigeant vers Oujda de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Sidi Allal El Bahraoui et d’emprunter la route nationale n°6, puis reprendre l’autoroute au niveau de l’échangeur de Tiflet.