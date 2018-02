Attijariwafa bank récompensée par le magazine américain Global Finance

Le comité de rédaction de Global Finance a sélectionné les lauréats en utilisant des soumissions de participation, des études de marché, des contributions d’analystes et de cadres de l’industrie et d’autres utilisateurs de services bancaires privés.

Dans son évaluation, Global Finance a mis en évidence la stratégie de la Banque Privée et la qualité des produits et services offerts à ses clients ainsi que sa capacité à développer des solutions innovantes sur mesure, répondant aux attentes d’une clientèle particulièrement exigeante. Attijariwafa bank a confirmé ainsi sa position de leader dans le domaine.