Attijariwafa bank Europe lance le transfert d’argent en Afrique

Bonne nouvelle pour les clients d’Attijariwafa bank Europe! e-Attijari, la plateforme d’e-banking transactionnelle web et mobile, permet désormais aux clients de réaliser des transferts en ligne en quelques clics grâce à « Trans’compte ».

En effet, en plus des nombreuses fonctionnalités qui permettent aux clients de consulter leurs comptes et prélèvements en temps réel, de suivre leur budget, de commander un chéquier ou encore d’effectuer des virements ponctuels ou permanents, et ce, 24h/24 et 7j/7, e-Attijari propose à ses clients de pouvoir transférer de l’argent par débit compte permanent ou ponctuel depuis le compte Attijariwafa bank en France vers le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali et la Côte d’Ivoire et votre compte Attijariwafa bank en Belgique, vers le Maroc et la Tunisie.

En intégrant le service « Trans’compte » à sa banque en ligne, Attijariwafa bank Europe garantit à ses clients :

-plus de praticité car cela permet de choisir la fréquence des transferts,

-plus de rapidité, car les comptes détenus auprès d’Attijariwafa bank au Maroc, d’Attijari bank en Tunisie, de la CBAO au Sénégal, de la BIM au Mali ou de la SIB en Côte d’Ivoire, sont crédités sous 72h seulement et sans déplacement en agence,

-plus d’économie car les transferts vers le Maroc ou la Tunisie sont à partir de 1,50 € et ceux vers le Sénégal, le Mali ou la Côte d’Ivoire à partir de 2,50 € uniquement

Tarifs applicables à partir du 1er avril 2018. Voir conditions en agence ou sur: https://particuliers.attijariwafabank-europe.fr/)

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Attijariwafa bank Europe fait profiter ses clients d’une offre exceptionnelle. En effet, tous les transferts d’argent sont gratuits jusqu’au 31 mars 2018 ! Pour en bénéficier, il suffit de se connecter sur l’espace client en ligne ou sur application mobile e-Attijari (disponible sur App Store ou Google Play) et transférer l’argent gratuitement grâce à « Trans’compte ».