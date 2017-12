Le mardi 12 décembre 2017, Arval Maroc a organisé son dîner de fin d’année à la Maison B de Casablanca. Lors de cette soirée où étaient présents le Directeur Général Régional du Groupe, Damien Pellissier, ainsi que Carlos Sousa,

Directeur Général de la filiale marocaine, Arval Maroc a fait don d’un véhicule de transport à l’association SOS Village d’enfants.

Solidarité et entraide ont été les maîtres mots de cette soirée de fin d’année. C’est dans une ambiance conviviale que les collaborateurs de l’entreprise se sont réunis autour d’un dîner-spectacle à la Maison B. Chaque année, Arval Maroc profite de ces retrouvailles pour renforcer ses valeurs RSE et affirmer son engagement envers la société civile en participant à des actions caritatives. Cette année, l’entreprise a choisi d’apporter son aide à l’association “SOS Village d’enfants” en lui offrant un véhicule de transport neuf. D’une capacité de neuf places, ce véhicule permettra d’améliorer les conditions de voyage des enfants en situation précaire et de mieux relier les villages isolés. Cette action a été soutenue et saluée par tous les collaborateurs de la filiale.

Ce diner a également été l’occasion de célébrer l’ascension du Groupe qui confirme sa position de leader en louant plus d’un million de véhicules à destination de professionnels, PME et grands Groupes internationaux. Une vraie performance pour ARVAL, qui renforce son leadership dans le domaine de la location longue durée.