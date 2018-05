Arriérés de TVA: la Direction des Impôts livre un premier bilan

En application de la convention de mobilisation des créances relatives aux crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée conclue, le 24 janvier 2018, entre le Ministère de l’Economie et des Finances et le secteur bancaire, et permettant aux banques signataires de financer, par voie d’affacturage, les crédits de TVA demandés par les entreprises, la DGI a été destinataire, au 27 avril 2018, de 548 lettres d’intérêt, portant sur un montant total de créances TVA de 7,6 milliards de dirhams, indique la DGI dans un communiqué rendu public.

