Amateurs de e-cigarette, ceci vous concerne

La cigarette électronique est un dispositif électromécanique ou électronique générant un aérosol destiné à être inhalé. Elle produit une vapeur ou fumée artificielle ressemblant visuellement à la fumée produite par la combustion du tabac. Cette vapeur peut être aromatisée et contenir ou non de la nicotine.

Une étude américaine vient de le découvrir. Les parfums des cigarettes électroniques, la vanille et la cannelle en particulier, sont toxiques pour les globules blancs. Les chercheurs de l’université Rochester, à New York, ont constaté que ces aromes peuvent causer de sérieuses infections aux leucocytes, les détruisant progressivement.