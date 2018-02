Al Ajial Holding, sponsor officiel du Rallye Aïcha des Gazelles

Prévue du 16 au 31 mars prochain, la 28ème édition du Rallye Aïcha des Gazelles comptera parmi ses équipages deux collaboratrices d’Al Ajial Holding, Sara Benazouz et Sara El Azzaoui, déterminées à porter le plus loin possible les couleurs du Maroc. Sponsorisée exclusivement par Al Ajial Holding, cette première participation des deux collaboratrices vient aussi rendre hommage au capital humain du groupe et à la femme marocaine.

Aujourd’hui, l’engagement de la team “SAhRA’s“, nom de l’équipage donné en référence au SAHARA, symbolise l’adéquation parfaite entre les valeurs et projets portés par le Rallye Aïcha des Gazelles à travers l’Association Cœur de Gazelles d’une part, et Al Ajial Holding d’autre part.

En effet, depuis 2001, l’Association Cœur de Gazelles, reconnue d’intérêt général, s’appuie sur la logistique du rallye pour concrétiser de nombreuses initiatives solidaires à l’endroit des populations locales, à l’instar de la caravane médicale itinérante qui permet d’organiser plus de 8000 consultations médicales grâce à la mobilisation d’une soixantaine de médecins spécialisés en médecine générale, pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, etc.

En participant au Rallye Aïcha des Gazelles 2018, Sara Benazouz, Responsable des Relations Publiques et Sara El Azzaoui, Analyste Financier peuvent en cela compter sur l’appui et le soutien d’Al Ajial Holding à laquelle elles sont attachées. « Cette aventure n’aurait pas été possible sans Al Ajial Holding qui se porte comme sponsor exclusif. Nous y voyons un signe de confiance et un grand hommage rendu au capital humain de notre groupe et à la femme marocaine en général. Tous les moyens nécessaires à la réussite de notre participation à ce rallye sont réunis. Nous en sommes reconnaissantes et nous nous engageons à faire honneur à notre entreprise », promettent les deux Gazelles. Cette participation sera aussi l’occasion pour les deux collègues d’éprouver sur le terrain les valeurs de dépassement de soi et d’esprit d’équipe qui sont la marque de fabrique de ce prestigieux rallye mais aussi d’Al Ajial Holding.

Ainsi, participer au Rallye Aïcha des Gazelles, c’est aussi faire vivre les valeurs d’Al Ajial Holding. Fondée sur le principe de création de valeur durable et partagée avec la société marocaine, Al Ajial Holding est une entreprise citoyenne qui a consolidé ses actions en matière de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise à travers le soutien à plusieurs activités caritatives, la participation à la réhabilitation de sites historiques, la contribution à la promotion de la culture, etc. Plus encore, Al Ajial Holding fait du respect, de la collaboration, de la responsabilité, de la passion pour l’individu et du sentiment d’appartenance les valeurs axiales de sa vision.

Rendez-vous alors du 16 au 31 mars sur la page facebook « SAhRA’s – Rallye Aïcha des Gazelles 2018», pour suivre en direct la team Al Ajial Holding.