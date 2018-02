Agroalimentaire: les ambitions du groupe DALIA au Maroc

Le groupe DALIA est un groupe agroalimentaire marocain dont l’activité est basée sur le stockage et la transformation des céréales, ainsi que sur la production de produits finis à base de céréales.

Depuis 1958, les moulins du Groupe DALIA transforment les céréales en farine et, au fil du temps, se sont développés pour répondre aux besoins de la clientèle en termes de diversification des produits alimentaires.

Ce développement a été engagé avec une volonté d’excellence afin d’offrir le meilleur des céréales aux consommateurs. Aujourd’hui, le Groupe DALIA offre des produits authentiques, de haute qualité et sélectionnés avec soin.

A côté de la production d’aliments pour bétail et d’engrais, les domaines d’activité du groupe DALIA s’étendent du négoce et du stockage de céréales, à la production et à la commercialisation sur le marché national et international, d’une large gamme de produits alimentaires à base de céréales, notamment les pâtes alimentaires et la semoule de couscous. Le Groupe intègre ainsi pleinement les objectifs du Plan Maroc Vert en soutenant le développement et la consolidation d’une agriculture moderne et efficace.

Le Groupe DALIA est résolument engagé dans la valorisation de l’agriculture qu’il considère comme l’un des atouts de notre pays. La vision de ses dirigeants intègre la volonté d’innover et d’aller de l’avant, pour faire du secteur agroalimentaire une industrie créatrice de valeur ajoutée, compétitive et de qualité, afin de répondre aux attentes de sa clientèle nationale et de développer encore plus sa présence à l’international.

Depuis 2002 et la création de « Matahines Al Hamd », DALIA est devenu le seul Groupe au Maroc à rassembler l’ensemble de ses entités de production et moulins sur le même site à Had Soualem, permettant ainsi un meilleur contrôle, ainsi qu’une plus grande synergie de l’ensemble de ses activités.

Le Groupe s’est engagé avec ambition et persévérance dans une stratégie d’extension industrielle d’amont en aval. Ainsi, des unités de transformation ont vu le jour avec la semoulerie industrielle dès 2007, suivie d’unités de fabrication de couscous et de pâtes en 2008 et en 2009.