African Cristal: la MDJS sacrée « annonceur de l’année »

La 6e édition de l’African Cristal Festival a pris fin ce samedi. L’évènement, qui s’est déroulé pour la 4ème année consécutive à Marrakech, sous le thème de « l’audace au féminin », a rassemblé plus de 400 professionnels de la communication et des médias (agences, annonceurs, régies, directions de la communication et du marketing, experts) de différentes nationalités, autour d’un cycle de conférences, de rencontres et débats, offrant ainsi un formidable espace d’échange d’idées et d’expériences.

L’African Cristal Festival, c’est aussi de nombreux prix décernés aux initiatives les plus « audacieuses ». Ainsi le prix de l’annonceur de l’année a été attribué à La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) pour son initiative « 3andBlasti« , qui vise la promotion de la pratique sportive des femmes.

« Très fier et très ému par cette distinction », a déclaré à Le Site info le directeur de la MDJS, Younes El Mechrafi.

The Digital Cristal in Integrated Campaign category goes to « 3andiblasti » for La Marocaine des jeux et des Sports, agency Initiative Digital Morocco #AfricanCristal2018 — 💎 Cristal Festival 💎 (@CristalFestival) May 4, 2018

A noter qu’une dizaine de prix ont été décernés à plusieurs agences participantes.