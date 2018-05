African Banker: BMCE Bank of Africa remporte un nouveau prix

BMCE Bank of Africa s’est vue décerner, mardi 22 mai à Busan en Corée du Sud, le Prix « Socially Responsible Bank of the Year 2018 » lors de la cérémonie de remise des prix des African Banker Awards 2018, en marge des Assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD), récompensant les acteurs bancaires engagés dans la transformation et le développement du secteur financier en Afrique.

Cette nouvelle consécration de « Banque Socialement Responsable de l’année 2018 » rend hommage au leadership de BMCE Bank of Africa dans l’intégration des enjeux de Développement Durable et de Responsabilité Sociétale en tant que levier de performance et de durabilité. Cette reconnaissance confirme le rôle et le positionnement du groupe, au Maroc et à l’échelle internationale, dans la promotion de l’éthique des affaires, l’innovation et la finance durable, l’environnement, l’emploi responsable, la gouvernance et les relations responsables avec les parties prenantes.

Impulsé par son Président, le groupe a construit sa stratégie Développement Durable et RSE en s’appuyant sur des référentiels internationaux, visant la promotion d’une Finance Durable à Impact Positif à l’échelle du continent. En effet, et depuis plus d’une décennie, BMCE Bank of Africa s’est dotée de moyens permettant de générer des impacts positifs au sein de sa sphère d’influence.

Les African Banker Awards récompensent les meilleures banques africaines dans une dizaine de catégories, décernés par un jury composé de représentants d’agences multilatérales, d’experts internationaux et du comité de rédaction du magazine African Banker.