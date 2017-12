Accent annonce le lancement d’une nouvelle gamme de téléphones portables (VIDEO)

Vendredi 22 décembre courant, Accent Maroc a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme, qui sera disponible début 2018. Le directeur général d’Accent, Abdelkrim Mazouzi, a déclaré à ce propos que la marque marocaine, qui a plus de vingt ans, fait des téléphones bien étudiés pour les consommateurs africains, en ajoutant que « les téléphones ont une durée de vie de six mois, les technologies changent, les téléphones et les consommateurs aussi. Donc il vaut mieux investir sur un meilleur rapport qualité-prix. Le téléphone devient un outil et non plus un luxe ».

