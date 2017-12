10 conseils pour profiter des célébrations du nouvel an avec Huawei

Le compte à rebours pour 2018 a commencé! Que vous soyez l’heureux propriétaire d’un Huawei Mate 10 Porsche Design, d’un Huawei Mate 10 Pro ou d’un Huawei Mate 10, ces conseils utiles vous aideront à profiter des célébrations de cette nouvelle année!

1. Capturez les moments et les feux d’artifice!

Quelque soit l’endroit ou vous célébrez le nouvel an, vous avez envie de capturer ces moments inoubliables que vous passez avec vos proches. Qu’il s’agisse de selfies de vous ou de vos amis, d’un buffet alléchant ou d’un feu d’artifice extraordinaire, les smartphones Huawei Mate 10 series, vous offrent une caméra double objectifs Leica intelligente qui capture des images ressemblant à un reflex numérique. La caméra utilise, en réalité l’intelligence artificielle pour reconnaître le sujet et ajuste automatiquement les paramètres pour fournir des images sensationnelles! Cette caméra a été conçue pour reconnaître 100 millions de photos et pour identifier différentes scènes et objets comme des animaux domestiques, des textes, des fleurs, etc. Donc, même lorsque les lumières sont éteintes, vous pouvez toujours prendre des photos claires et lumineuses, car l’appareil photo offre des capacités de photographie de nuit exceptionnelles. Et si vous voulez capturer les feux d’artifice ou vos amis sur la piste de dance, la caméra utilise l’intelligence artificielle pour capturer des images animées incroyables sans aucun bruit ni flou. Les caméras Leica de la série Mate 10 de Huawei sont dotées de 20 MP monochromes et 12 MP RGB, ainsi que d’un stabilisateur optique d’image (IOS) et d’un zoom hybride 4-en-1 pour des images Instagrammables étonnantes.

2. L’année est finie mais votre batterie reste allumée jusqu’en 2018!

Quoi que vous fassiez cette soirée du Nouvel An, votre téléphone vous emmènera à travers toutes les célébrations sans vous soucier de votre batterie. Vous allez pouvoir envoyer et recevoir des vidéos et des photos de vos proches, capturer autant de photos que vous le souhaitez et envoyer des milliers de textes de vœux. Les smartphones HUAWEI Mate série 10 sont équipés d’une puissante batterie 4000 mAh qui offre la technologie unique : le SuperCharge de Huawei; Cette technologie qui est uniquement disponible sur les smartphones Huawei a été conçue pour accélérer et faciliter le chargement: en seulement 30 minutes, vous pourrez utiliser votre téléphone pour une longue nuit de célébrations. Et si votre téléphone surchauffe en raison d’une utilisation intensive, la batterie intelligente s’ajuste automatiquement pour prendre en charge les activités et les applications énergivores et les éteint si nécessaire.

3. Souhaitez une bonne année à vos proches qui loin de vous

Rien ne semble faire plus plaisir que d’entendre les voix de vos proches lorsque le gong de la nouvelle année retentit. Si vous avez de la famille et des amis qui vivent à l’étranger, vous pouvez vous connecter rapidement en les appelant et en leur souhaitant une bonne année, même si c’est très bruyant autour de vous. Les smartphones HUAWEI Mate série 10 offrent cette fonctionnalité étonnante soutenue par l’intelligence artificielle qui améliore le volume et annule le bruit des appels téléphoniques; Donc, même si la musique est forte, la personne à qui vous parlez peut vous entendre clairement lorsque vous lui souhaitez la bonne année!

4. L’élégance d’une star de la tête aux pieds

Quelque soit votre tenue pour la nouvelle année, votre smartphone HUAWEI Mate 10 la fera ressortir. Les HUAWEI Mate 10 Pro et Mate 10 ont fait parler d’eux grâce à leur design méticuleusement conçu et leurs couleurs tendance, utilisant l’expertise de Huawei. Pour la conception de ses smartphones, Huawei a travaillé avec les meilleurs experts mondiaux et utilisé les meilleurs matériaux pour vous apporter des smartphones élégants et captivants qui impressionneront tout le monde. Le luxueux Porsche Design Huawei Mate 10 a été conçu pour les amateurs de luxe car il incarne leur style de vie d’élite avec un look élégant. Exclusif en couleur Black Diamond, le téléphone présente des bords incurvés sans couture et un design extrêmement doux inspiré de la vitesse de Porsche.