Voici le programme du Marrakech du Rire

Excellente nouvelle pour le public marocain, les amateurs d’humour et la ville de Marrakech: le festival Marrakech du Rire est de retour du 20 au 24 juin pour une 8e édition qui s’annonce d’ores et déjà mé-mo-rable !

Réunir sur cinq jours le gratin de l’humour francophone et arabophone, voilà le pari que le Marrakech du Rire se lance de nouveau cette année. Après sept éditions qui lui ont permis de s’imposer comme le premier festival d’humour francophone dans le monde, avec 90000 festivaliers en moyenne et 70 millions de téléspectateurs, ce nouveau rendez-vous va permettre au public de découvrir les humoristes d’aujourd’hui et de demain !

Et pas n’importe lesquels ! Comme chaque année, les choix des artistes ont été dictés par deux critères : le talent et la qualité du spectacle.

Dès le mercredi 20 juin, c’est Eko et ses amis qui vont animer le Grand Gala d’ouverture : une soirée arabophone qui réunira une pléiade d’humoristes, chanteurs, danseurs et comédiens sur la scène du Palais Badii, dans la grande tradition séculaire de la halqa. Et pour faire en profiter un maximum de personnes, le spectacle sera retransmis en direct sur la scène Orange de la place Jemaa El-Fna !

Le même soir, c’est au Théâtre Royal que D’jal présentera son premier show après cinq années à guichets fermés. Un retour sur scène très attendu avec un nouveau spectacle toujours aussi fou et plein d’énergie. Au programme : des personnages cultes dans de nouvelles aventures à se tordre de rire !

Jeudi, le public assistera au Gala Afrika pour une seconde édition au Palais Badii qui mettra en scène une pléiade d’artistes francophones célébrant l’humour camerounais, congolais, sénégalais, gabonais et ivoirien emmenés par l’inégalable Mamane.

Au même moment, les festivaliers verront Abdelkader Secteur au Théâtre Royal dans un nouveau spectacle au carrefour du conte et du one-man-show ! Avec son sens inouï de la tchatche et de la dérision, et son existence partagée entre les deux rives de la Méditerranée,

Abdelkader Secteur dansera avec les mots, jonglera avec son corps et incarnera à lui tout seul tous les personnages de la Commedia Dell’ Arte. Un artiste complet et un tonton du bled que le Marrakech du Rire est heureux de retrouver !

Vendredi, c’est le point d’orgue du festival, le Gala « Jamel et ses amis », qui réunira au Palais Badii et autour de Jamel Debbouze des invités prestigieux du monde artistique pour un spectacle qui promet d’être exceptionnel ! Un moment intense qui sera filmé et retransmis dans le monde entier et dans lequel vous retrouverez Ahmed Sylla, Jeff Panacloc, Camille Lellouche ou encore Malik Bentalha.

Les festivaliers verront aussi au Théâtre Royal le best-of d’Eric Antoine, l’humorillusionniste, qui revient cette année pour présenter ses meilleures illusions avec toujours autant d’humour et de folie !

A l’Institut français de Marrakech, c’est l’humoriste française d’origine ivoirienne Amoutati qui fera rire le public en brassant les cultures avec son regard décalé, dans un spectacle hilarant et émouvant !

Et toujours sur la place Jemaa El-Fna, la scène Orange permettra de vivre ou revivre les sessions du Jamel Comedy Club Maroc 2018. Une soirée haute en couleurs et en humour en compagnie des nouveaux espoirs du stand-up marocain !

Samedi, l’Institut français accueillera le dernier show de Akim Omiri, mis en scène par Kader Aoun. Avec son air de premier de la classe et son sourire malicieux, Akim donnera au public l’impression de passer une soirée avec un ami ! Touchant et engagé, l’humoriste transmettra toute sa joie de vivre !

Enfin, le Gala « Jamel et ses amis » sera de retour au Palais Badii avec le grand Jamel Debbouze, tandis que la Place Jemaa El-Fna vibrera une fois encore avec la projection des sessions du Jamel Comedy Club Maroc 2018 !

Toute la semaine, du lundi 18 au samedi 23 juin, le comédien, compositeur et metteur en scène Oscar Sisto animera une masterclass événement au sein de l’Institut français avec, en point d’orgue, la présentation d’un spectacle inédit et original samedi 23 juin.

Et ce n’est pas tout : le Marrakech du Rire, c’est aussi une programmation ciné pour les grands et les petits ! Le mythique Colisée accueillera jeudi 21 et vendredi 22 juin les projections des films Les Indestructibles 2 et La Finale, deux longs-métrages pleins de surprises qui sauront faire rire toutes les familles !

Les billets pour du Marrakech du Rire 2018 sont disponibles dans différents points de vente en ligne : www.marrakechdurire.com, www.ticketshow.ma et www.hmizate.ma. Pour les retardataires, un point de vente sera spécialement ouvert lors du festival au sein du Théâtre Royal de Marrakech !