Voici le programme de l’Institut Français du Maroc pour 2018

Forte d’une programmation riche et exigeante réunissant en moyenne 400.000 visiteurs par an, la Saison culturelle de l’Institut français du Maroc proposera en 2018 pas moins de 30 temps forts, et plus de 800 événements. Elle aura pour marraine l’écrivaine Leïla Slimani.

Musique, théâtre, danse, cinéma, arts visuels, littérature et débat d’idées, l’Institut français sera présent sur tous les fronts de la culture avec de nombreuses nouveautés et des rendez-vous incontournables, sur l’ensemble du territoire marocain.

Le thème de cette Saison: « Un monde ouvert ». Ouvert à la circulation des talents et des innovations, à l’échange des idées, aux coopérations et aux solidarités élargies. Parce que tel est le choix fait par nos sociétés.

De grandes signatures françaises seront à l’affiche du spectacle vivant, comme Georges Lavaudant et son Feydeau revisité, ou bien Mourad Merzouki et Kader Attou, stars du hip hop hexagonal, et leur nouvelle pièce « Danser Casa ».

La musique sera omniprésente. Le cycle Grands interprètes réunira des virtuoses de la scène classique comme Alexandre Tharaud, Anne Queffélec, Célimène Daudet. Après le succès remporté par sa première édition, le Festival de Jazz d’Agadir reviendra avec une programmation internationale audacieuse, en partenariat avec France Musique. La chanson française sera particulièrement à l’honneur. Pour la 1ère fois, un concours d’interprétation sera organisé à Marrakech pour les 10-25 ans, accompagné d’une dizaine de concerts dans trois villes du Royaume. De grands artistes français de la scène pop et rock se mobiliseront pour la planète autour de Pierre Rabhi et son projet musical Le chant des colibris. La Nuit électronique et les Nuits du Ramadan investiront des lieux « ouverts » pour se rapprocher du grand public.

Rabat accueillera une exposition-événement, portée par la Fondation Nationale des Musées du Maroc en partenariat avec l’Institut français. Entièrement issue des collections du Centre Pompidou de Paris, cette exposition proposera aux visiteurs de reconsidérer l’histoire de l’art du XX e siècle dans son rapport à l’espace et à l’imaginaire méditerranéens. La Méditerranée et l’art moderne montrera notamment des œuvres de Kandinsky, Georges Braque, Raoul Dufy, Salvador Dali, Joan Miro, Soulages, Yves Klein, Arman. Daniel Buren installera définitivement dans le parc de la Ligue Arabe à Casablanca son œuvre D’une arche aux autres. Daoud Aoulad-Syad présentera ses photographies en noir et blanc inspirées de la culture populaire marocaine.

Le public aura rendez-vous avec le meilleur du cinéma français. Une quarantaine de films récents et en exclusivité seront projetés tout au long de l’année dans les salles du réseau et dans les cinémas partenaires. En octobre, le Festival du Film Français reviendra pour une deuxième édition, avec les dernières sorties cinématographiques et une riche délégation artistique.

Le débat d’idées occupera une place de choix. Rendez-vous très attendus, le Forum des Jeunes Leaders d’Essaouira et la Nuit des philosophes permettront de prendre du recul sur l’actualité et de penser notre présent. Un nouveau cycle de conférences avec des professeurs du Collège de France sera consacré, à l’Académie du Royaume, à la question de la modernité, tandis que l’Institut continuera d’inviter des chercheurs en sciences de la vie et de la matière à faire le point sur l’état de nos savoirs.

La littérature accompagnera l’ensemble de la Saison, dans toutes les villes où l’Institut est installé. Dans le cadre d’un festival « Comédie- Française », trois acteurs de la prestigieuse compagnie de théâtre viendront présenter, « seuls en scène », des œuvres de la littérature contemporaine. Rachid Benzine a accepté de lire son magnifique texte « Lettres à Nour », leçon de philosophie sur les écueils de la radicalisation djihadiste. Leïla Slimani, marraine de la Saison, et Kamel Daoud, deux des plus grands talents de la littérature d’aujourd’hui, seront réunis dans un face-à- face qui promet d’être éblouissant. La France sera présente en force au Salon du livre de Casablanca, avec pas moins d’une trentaine d’auteurs et l’Institut organisera, sur le thème de « la rencontre », la 22 ème édition de son

Printemps du livre et des arts de Tanger.

Enfin, l’éducation par la culture sera au cœur de cette Saison, avec ces rendez-vous à ne pas manquer que sont la Cigogne volubile, fête du livre pour les plus jeunes, ou le FICAM, Festival du Cinéma d’Animation de Meknès.

« Cette Saison est à l’image du partenariat d’exception entre la France et le Maroc et de leur ambition

partagée pour une culture qui rassemble, une culture ouverte sur l’autre, une culture qui interroge le temps présent », a déclaré Jean-Marc Ber thon, Directeur Général de l’Institut français du Maroc.