Voici la superstar qui sera à Mawazine !

French Montana, alias Karim Kharbouch, est né à Rabat, il s’est installé dans le Bronx à l’âge de 13 ans et a développé un incroyable talent de performer hip-hop, collaborant avec des figures comme Drake, Rick Ross, Lil Wayne, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Scarface ou encore Ne-Yo. Sorti en 2012, son premier single, Pop That, a été certifié en quelques semaines disque de platine, avant que son album Excuse My French, distribué l’année suivante, ne le propulse au premier rang de la scène Outre-Atlantique.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK